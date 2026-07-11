Президент Польши выступил за запрет флага ОУН-УПА

Жители Польши не хотят видеть у себя дома черно-красный флаг ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России). Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, передает телеканал TVP Info.

«Красно-черный флаг также отсылает к тому, что немцы называли «Земля и кровь» (нацистский лозунг — «Газета.Ru»). Этот красно-черный флаг мы не хотим видеть здесь, в Польше, надеюсь, что польский парламент примет соответствующий закон», — сказал глава государства.

Навроцкий добавил, что в Европейском союзе (ЕС) нет места идеологии украинского национализма. По его словам, это «не те герои, которых ждут» в регионе.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН Степану Бандере. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сибига раскрыл, на какие отношения «обречены» Украина и Польша.