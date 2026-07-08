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Политика

В Европарламенте осудили Украину за героизацию УПА

Европарламент осудил Украину за переименование бригады ВСУ в честь деятелей УПА
Yves Herman/Reuters

Депутаты Европейского парламента (ЕП) осудили Украину за решение переименовать одну из бригад Вооруженных сил республики (ВСУ) в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). Об этом сообщили на сайте ЕП.

«В связи с переименованием элитного воинского подразделения Вооруженных сил Украины в честь героев УПА депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу игнорирования польских чувств и скорби», — говорится в материале.

В ЕП добавили, что подобные решения подрывают добрососедские отношения. Депутаты призвали стороны к возобновлению усилий по примирению.

Конфликт между Украиной и Польшой обострился в связи с решением украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

6 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно сократила поставки военной техники и вооружения Киеву.

Ранее в Европарламенте разорвали флаг УПА.

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