Туск напомнил украинцам, на что опирается «великое европейское сообщество»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на отрезвление граждан Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Также политик отметил, что рассчитывает на сдерживание излишних эмоций в Польше в связи с решениями украинских властей.

«Я хочу обратиться ко всем порядочным, умным, ответственным украинцам. Помните, что великое европейское сообщество опирается на правду», — сказал Туск, добавив, что истина является абсолютно необходимым фундаментом примирения для Варшавы и Киева.

В этот же день польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша две недели пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения вооруженных сил страны в честь нацистских преступников, но не смогла.

Конфликт между Польшей и Украиной обострился после решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Затем депутаты Европарламента также осудили решение Зеленского. Там отметили, что оно подрывает добрососедские отношения между Киевом и Варшавой, а также призвали стороны к деэскалации.

Ранее в Польше потребовали жестких мер в отношении Украины после скандала с УПА.