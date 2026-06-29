Нардеп Потураев: Бандера может быть включен в национальный пантеон Украины

Руководителя Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеру могут внести в так называемый «национальный пантеон» Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Никита Потураев, который является одним из авторов концепции создания пантеона, пишет Rzeczpospolita.

«Бандера как человек, провозгласивший украинское государство в 1941 году и всю свою жизнь боровшийся за независимость Украины, несомненно, может быть включен в Пантеон. Но списка нет. И на данный момент это всего лишь предположение», — рассказал Потураев.

По его словам, законопроект о создании «национального пантеона» предусматривает «очень сложную процедуру» определения того, чьи имена в итоге будут включены в список. И решение будет принимать специальная правительственная комиссия, подчеркнул депутат.

В начале июня издание «РБК-Украина» написало о планах Украины создать так называемый «национальный пантеон», в который должны войти «военные деятели прошлого». СМИ отмечало, что бывший президент Украины Виктор Ющенко, который работает над созданием пантеона, хочет вернуть на Украину прах Бандера, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и «тысячи других» лиц.

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим, который собирается «вернуть» на родину прах украинских нацистов, скоро дойдет и до перезахоронения Степана Бандеры.

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины провели церемонию перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. МИД Израиля осудил церемонию. До этого, 19 мая, Зеленский заявил, что вслед за прахом Мельника на Украину планируют перевезти и останки первого главы ОУН Евгения Коновальца.

Также в июне политолог Даниэль Шелиговский подчеркнул, что Зеленский занимается прославлением нацистов на Украине, чтобы заручиться поддержкой правых сил в стране.

Ранее на Украине решили построить посвященный Евромайдану мемориал.