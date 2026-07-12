Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) хотел представить законопроект о санкциях против России после недавнего визита в Киев. Об этом конгрессмен США Майкл Маккол рассказал газете Financial Times (FT).

«В субботу конгрессмен от Техаса Майкл Маккол заявил газете Financial Times в отеле Hilton, где он и Грэм остановились, что они обсудили новый законопроект о санкциях против России, который планировалось представить после возвращения в Вашингтон», — пишет СМИ.

Издание отметило, что Грэм незадолго до своей кончины вернулся из поездки на Украину, в ходе которой он 10 июля встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жизнь сенатора Линдси Грэма оборвалась вечером 11 июля после непродолжительной болезни. Телеканал NBC рассказал, что после сообщения о сердечном приступе к нему на дом выезжали экстренные службы.

В ходе визита на Украину Грэм посетил предприятия компании SkyFall, где оценил ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнее время он дважды встречался с Грэмом.

Ранее в США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма.