Американский сенатор Линдси Грэм посетил на Украине предприятия компании SkyFall, где ему продемонстрировали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что сенатор осмотрел производство, расположенное глубоко под землей, и отметил, что оно соответствует самым передовым технологиям.

«Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников», — отметил Грэм.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна в 2026 году произведет около 10 млн беспилотников. По его словам, при этом Киев имеет возможности, чтобы удвоить этот показатель. Он добавил, что санкции против России «начали действовать», при этом подчеркнув, что их недостаточно.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что Украина получает технологии со всей Европы для производства и использования беспилотников, однако Россия может выдерживать эту конкуренцию.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.