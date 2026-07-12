Сенатор США Грэм перед смертью встречался с Зеленским

Зеленский сообщил, что дважды встречался с сенатором Грэмом перед его смертью

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что дважды встречался с членом сената США от Республиканской партии Линдси Грэмом перед его смертью. Глава государства прокомментировать новость о смерти американского конгрессмена в своем Telegram-канале.

По словам политика, эти известия глубоко расстроили его.

«Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», — написал Зеленский.

Линдси Грэм ушел из жизни вечером 11 июля после непродолжительной болезни. Как сообщил телеканал NBC, сотрудники экстренных служб выезжали на дом к сенатору после обращения о сердечном приступе. Спасти законодателя не удалось. Подробности о дате и месте прощания с конгрессменом сообщат позднее.

Грэм на этой неделе отпраздновал день рождения — 9 июля ему исполнился 71 год. С января 2003 года он был членом сената США от штата Южная Каролина. В прошлом году парламентария назначили председателем бюджетного комитета. Грэм был известен тем, что активно поддерживал Украину и выступал за ужесточение антироссийских санкций.

Ранее президент США высказался о смерти Линдси Грэма.