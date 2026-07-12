В США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма

Американская политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что Россия якобы может быть причастна к смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Свою теорию она высказала в соцсети X.

«Неужели Россия только что отравила Линдси Грэма? Серьезно, необходимо провести расследование. <…> Линдси Грэм был на Украине день назад, призывая к принятию закона о санкциях против России, который, по его словам, поддерживает Белый дом. А теперь он внезапно уходит из жизни из-за какой-то случайной болезни, как говорят его сотрудники. Неужели Россия отравила сенатора США?» — написала она.

В других постах активистка также допустила, что «отравить» Грэма мог и Иран. Поэтому она призвала провести токсикологическое исследование «как можно скорее».

Сенатор Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Телеканал NBC сообщил, что к нему домой выезжали экстренные службы после сообщения о сердечном приступе.

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма «одним из величайших сенаторов», которого он «когда-либо знал».

Незадолго до гибели Грэм приезжал на Украину и посетил предприятия компании SkyFall, где ему показали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN. Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что перед смертью Грэма он дважды с ним встречался.

Ранее в Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма.