NBC: скорая выезжала в дом Линдси Грэма после сообщений о сердечном приступе

В ночь на 11 июля экстренные службы выезжали в дом американского сенатора Линдси Грэма после сообщения о сердечном приступе. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на аудиозаписи полицейского радиообмена.

Представители сенатора призвали журналистов не беспокоить его семью, которая попросила о приватности в этот сложный период. Близкие также обратились к общественности с просьбой помолиться за Грэма.

Офис сенатора сообщил в социальных сетях, что Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. При этом официальная причина смерти не раскрывается.

9 июля 2026 года сенатору исполнился 71 год. С января 2003 года он представлял в сенате США штат Южная Каролина, а с января 2025 года возглавлял бюджетный комитет верхней палаты конгресса.

Линдси Грэм был известен своей антироссийской позицией и неоднократно выступал за ужесточение санкций против России. 10 июля он сообщил, что сенаторы согласовали вариант законопроекта о новых ограничительных мерах в отношении РФ, который получил одобрение Белого дома. Документ предоставляет президенту США право самостоятельно принимать решение о введении санкций и предусматривает возможность установления 500-процентных пошлин для торговых партнеров России.

В феврале 2024 года Линдси Грэм был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее сенатор Грэм призвал передать «Томагавки» Украине.