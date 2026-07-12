Трамп высказался после смерти сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма.

«Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! <…> Как печально!» — написал американский лидер.

Трамп заявил, что Грэм был настоящим американским патриотом. Он отметил, что США будет его «очень не хватать».

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. По данным телеканала NBC, к нему на дом выезжали экстренные службы после сообщения о сердечном приступе. Семья Грэма попросила за него помолиться. Подробности о дате и месте прощания с сенатором сообщат позднее.

9 июля 2026 года Линдси Грэму исполнился 71 год. С января 2003 года он был сенатором от штата Южная Каролина. С января 2025-го Грэм также возглавлял бюджетный комитет сената США. Сенатор был известен своей антироссийской позицией и в последние годы активно продвигал ужесточение санкций против России.

В феврале 2024 года Линдси Грэма внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга России.

Ранее Песков прокомментировал слова Грэма о Путине фразой «многие едут рассудком».