В Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма

Сенатор Карасин: Грэм мало чего привнес позитивного в отношения США и России

Покойный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм мало чего позитивного привнес в отношения США и России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

«Судя по той политике, которую отстаивал этот американский сенатор, он мало чего привнес позитивного в отношения между США и РФ», — сказал Карасин.

По его словам, тональность, которую Грэм в последнее время выбирал, говоря о России, мешала нормальному развитию отношений двух стран. При этом Карасин добавил, что кончина любого человека вызывает чувства соболезнования, сострадания, каким бы он ни был с политической точки зрения.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. По данным телеканала NBC, к нему на дом выезжали экстренные службы после сообщения о сердечном приступе. Подробности о дате и месте прощания с сенатором сообщат позднее.

Грэм был известен поддержкой Украины и в последние годы активно продвигал ужесточение санкций против России. В феврале 2024 года его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Трамп высказался о смерти сенатора Грэма.