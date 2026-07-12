Украинские власти не собираются «ни каяться, ни извиняться» перед Польшей за прославление Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что Польше «вряд ли» стоит ждать отказа киевского режима от «культа УПА». По словам Слуцкого, двойные стандарты «исторической правды» сейчас поворачиваются «обратной стороной» к польскому руководству.

«Когда Навроцкий после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО заявляет об общей угрозе в лице России, он сильно ошибается. Россия никому не угрожает, Россия на фронтах СВО борется с нацизмом и героизацией пособников Гитлера, поднявших голову на Украине при поддержке еврорусофобов. Общая угроза — возрождение фашизма на европейском континенте! И именно это пора осознать тускам и навроцким», — отметил он.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил наименование «имени Героев УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Депутаты Европарламента также осудили решение Зеленского. В июле Навроцкий выступил за запрет в Польше флага красно-черного флага украинских националистов.

10 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на отрезвление украинцев на фоне героизации Киевом УПА. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский рассказал, что Варшава две недели пыталась убедить Зеленского отказаться от названия подразделения в честь нацистских преступников, но не смогла это сделать.

Ранее глава МО Польши заявил о «бешенстве» из-за критики военной помощи Украине.