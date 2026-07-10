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Политика

Глава МО Польши заявил о «бешенстве» из-за критики военной помощи Украине

Глава МО Косиняк-Камыш: критики военной помощи Украине в Польше сошли с ума
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил в защиту решения правительства о передаче Украине ракет-перехватчиков для Patriot и заявил, что критики военной поддержки Киева «сошли с ума». Его слова приводит TVN 24.

В ответ на критику со стороны окружения главы государства Кароля Навроцкого и оппозиции он заявил, что поддержка Украины входит в национальные интересы Польши.

Министр пообещал «отстаивать» принятое совместно с правительством решение. Кроме того, он напомнил о заявлении с саммита НАТО о поддержке Украины. По его словам, «поражение Украины в войне с Россией – это худший сценарий» для Польши.

«Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума. Меня это доводит до бешенства», – сказал Косиняк-Камыш.

Информация о передаче ракет появилась в польских СМИ в начале июля. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак написал в соцсети X, что в марте правительство тайком от парламента отдало Украине «очень дорогостоящие и труднодоступные» ракеты-перехватчики для Patriot, которые являются единственным средством сдерживания российских «Искандеров», размещенных в Калининградской области.

Заявление Босака вызвало широкий резонанс и возмущение со стороны польской оппозиции. В частности, депутат от партии «Право и Справедливость» Патрик Яки назвал действия властей «предательством», из-за которого польская ПВО лишилась важнейшего элемента. Вице-спикер парламента Мацей Живно напомнил, что любые решения по передаче Patriot не могли приниматься без участия американской стороны.

Ранее Туск заявил, что военная помощь Украине в интересах Польши.

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