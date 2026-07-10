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Политика

В Польше заявили, что не смогли убедить Киев изменить название подразделения ВСУ

Польша не убедила Зеленского переименовать подразделение, названное в честь УПА
Yves Herman/Reuters

Польша две недели пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения вооруженных сил страны в честь нацистских преступников, но не смогла. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

«На протяжении двух недель у нас его пытались склонить к изменению названия этого подразделения. К сожалению, успеха достичь не удалось», — сказал дипломат.

Конфликт между Польшей и Украиной обострился после решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Затем депутаты Европарламента также осудили решение Зеленского. Там отметили, что оно подрывает добрососедские отношения между Киевом и Варшавой, а также призвали стороны к деэскалации.

Ранее в Польше потребовали жестких мер в отношении Украины после скандала с УПА.

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