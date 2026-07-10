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Политика

В Кремле заявили о возможности быстро согласовать разговор Путина и Трампа

Песков: беседа Путина и Трампа при необходимости может быть оперативно проведена
Jae C. Hong/AP

Новый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен, если появится такая необходимость. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, контакты в рамках диалога Москвы и Вашингтона продолжают работать.

«Поэтому, как только, собственно, будет необходимо, этот разговор [между Путиным и Трампом] будет оперативно согласован и проведен», — сказал представитель Кремля.

8 июля американский лидер провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи хозяин Белого дома сообщил, что планирует в этот же день позвонить Путину. Но, как рассказал Песков, Трамп так и не выполнил свое обещание.

Предыдущий телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов состоялся 5 июля по инициативе Вашингтона. Беседа продлилась почти 1,5 часа. Трамп назвал разговор «очень хорошим». Стороны обсудили текущие ситуации на Украине и в Иране, а также дальнейшие российско-американские контакты. По итогам беседы была подтверждена готовность продолжить диалог.

Ранее в Кремле оценили переговоры Путина и Трампа.

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