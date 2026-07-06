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Политика

В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа

Песков назвал разговор Путина и Трампа хорошей возможностью донести позицию РФ
Global Look Press/РИА Новости

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести позицию РФ по ставке Киева и Европы на эскалацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что американский лидер открыт для информации, которую до него доводит глава РФ.

«Главное, он (Трамп) открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, позиция Трампа по украинскому вопросу последовательна и обсуждения того, что глава США меняет свою точку зрения, не соответствуют действительности.

Песков заверил, что у лидеров двух стран есть понимание, что их контакты по Украине в ближайшее время будут продолжены.

До этого стало известно, что Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре и куда приедет Зеленский. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

Ранее Путин указал Трампу на неизбежность освобождения Донбасса ВС РФ.

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