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Политика

Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп: разговор с Путиным прошел очень хорошо
Александр Казаков/РИА Новости/House Select Committee/AP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным прошел «очень хорошо». Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы, думаю, уже близки к тому, чтобы довести это до конца», — сказал Трамп, комментируя попытки урегулировать конфликт на Украине.

Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

6 июля источник в турецком правительстве сообщил, что Трамп обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возобновление мирных переговоров по Украине.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.

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