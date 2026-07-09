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Политика

Нидерланды призвали Европу поддержать удары Украины вглубь России

Премьер Нидерландов Йеттен призвал ЕС поддержать удары Украины вглубь России
Eric Lalmand/Global Look Press

Страны Европы должны оказывать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России. Об этом в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

«Очень важно, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России», — сказал он.

8 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил на полях саммита НАТО в Анкаре, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов вглубь РФ. По его словам, Москва должна увидеть, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство».

В тот же день президент США Дональд Трамп на этом саммите одобрил удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту на Украине.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по инфраструктуре Украины, чтобы отбить у нее желание нападать на российские гражданские объекты.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

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