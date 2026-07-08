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Политика

В США одобрили удары Украины вглубь России

Рубио: США обсуждают с Украиной удары вглубь России
Kevin Mohatt/Reuters

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, передает агентство Reuters.

По его словам, Москва должна увидеть, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство».

«Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении войны», — сказал госсекретарь.

8 июля президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре одобрил удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту на Украине.

Глава Белого дома охарактеризовал президента России Владимира Путина как «трудного человека», добавив, что и украинский лидер Владимир Зеленский — «трудный парень». При этом он выразил надежду на то, что Россия и Украина «скоро» смогут урегулировать конфликт. Он подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят пойти на мирную сделку.

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.

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