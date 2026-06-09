В Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ

Россия не меняла свою тактику ответа на удары ВСУ, российская сторона в качестве своих целей выбирает только военные объекты, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Мы бьем по логистическим цепочкам, разрушаем военную инфраструктуру. Мы не меняем стиля. Это по законам войны. А бить по мирному населению, которое едет отдыхать – последнее дело для военного человека. Тем не менее для Киева это уже типичная террористическая тактика», – заявил депутат.



Он отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.



«Мы об этом мало говорим, что все время отвечаем. И люди думают, что мы не отвечаем на эти террористические атаки. А мы отвечаем, и очень жестко», – подчеркнул Колесник.



Мост в районе Чонгар на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки беспилотников ВСУ. Движение по переправе было вынужденно перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.

Ранее в Госдуме обвинили ВСУ в ударе по отпускникам.