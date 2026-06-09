Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ

Депутат Колесник: Россия отвечает на все удары ВСУ по законам войны
Inna Varenytsia/Reuters

Россия не меняла свою тактику ответа на удары ВСУ, российская сторона в качестве своих целей выбирает только военные объекты, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Мы бьем по логистическим цепочкам, разрушаем военную инфраструктуру. Мы не меняем стиля. Это по законам войны. А бить по мирному населению, которое едет отдыхать – последнее дело для военного человека. Тем не менее для Киева это уже типичная террористическая тактика», – заявил депутат.
 
Он отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.
 
«Мы об этом мало говорим, что все время отвечаем. И люди думают, что мы не отвечаем на эти террористические атаки. А мы отвечаем, и очень жестко», – подчеркнул Колесник.
 
Мост в районе Чонгар на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки беспилотников ВСУ. Движение по переправе было вынужденно перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.

Ранее в Госдуме обвинили ВСУ в ударе по отпускникам.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!