Экс-комбриг Козел: есть впечатление, что фронт готовят к остановке

До конца 2026 года может произойти остановка боевых действий по линии фронта, и сейчас «создается впечатление», что «фронт готовят» к прекращению огня. Об этом заявил бывший комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел, пишет «Телеграф».

«Такое впечатление, что фронт готовят к остановке огня. Это мое субъективное впечатление. Кому-то оно нравится, кому-то не нравится, но факты говорят сами за себя», — отметил он.

По мнению комбрига, до прекращения огня Россия, вероятно, еще сможет продвинуться на Донбассе.

В июльском интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сказал, что «есть шансы» закончить конфликт до конца 2026 года». Также он подчеркнул, что нужно достичь «максимальной эскалации», чтобы прийти к разрядке и возобновлению переговоров.

В июле заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица отметил, что текущее лето является «критически важным» для переговоров по Украине.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим «проявит добрую волю» и готовность принять важные решения. В тот же день президент США Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем принято думать».

В недавнем интервью Telegraph президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть два месяца для завершения конфликта с Россией, иначе последует «масштабная эскалация» со стороны Москвы.

Ранее стало известно, к каким компромиссам с Россией готова Украина.