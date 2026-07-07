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Политика

На Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией

Глава ОП Буданов: чтобы прийти к деэскалации, нужна максимальная эскалация с РФ
Evgeniy Maloletka/AP

Необходимо прийти к максимальной эскалации, чтобы в итоге прийти к разрядке и возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос о том, возможно ли прекращение боевых действий в 2026 году, он заявил, что «шансы есть», а весной был «очень хороший темп переговоров».

«Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — сказал Буданов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что давно уже убежден, что слов в ответ на действия украинских властей недостаточно. Он подчеркнул, что ВС РФ будут «теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ».

Ранее Буданов отверг территориальные компромиссы со стороны Украины.

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