Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Президент Чехии призвал Украину скорее завершить конфликт

Президент Чехии Павел: Украина имеет два месяца для завершения конфликта
Global Look Press

У Украины есть два месяца для того, чтобы завершить конфликт с Россией, иначе ей грозит «масштабная эскалация» со стороны Москвы. Об этом в интервью Telegraph заявил президент Чехии Петр Павел.

«У Украины есть два месяца, чтобы положить конец войне, иначе ей грозит масштабная эскалация. <…> Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры», — заявил он.

По словам политика, западные лидеры должны оказывать «сильное давление» на Россию, предоставлять Украине «все необходимое для успешной обороны» и в то же время «использовать все дипломатические навыки», чтобы убедить Россию «вести переговоры».

8 июля президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются «эскалацией», которая может помочь завершить конфликт.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон надеется на то, что украинские удары позволят «создать условия для переговоров о прекращении войны».

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) также подчеркнул, что в конфликте на Украине нужно сперва прийти к максимальной эскалации, чтобы в итоге достичь разрядки и возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее в ВСУ назвали «пиар-активностями» разговоры о переходе инициативы к Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!