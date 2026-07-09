У Украины есть два месяца для того, чтобы завершить конфликт с Россией, иначе ей грозит «масштабная эскалация» со стороны Москвы. Об этом в интервью Telegraph заявил президент Чехии Петр Павел.

«У Украины есть два месяца, чтобы положить конец войне, иначе ей грозит масштабная эскалация. <…> Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры», — заявил он.

По словам политика, западные лидеры должны оказывать «сильное давление» на Россию, предоставлять Украине «все необходимое для успешной обороны» и в то же время «использовать все дипломатические навыки», чтобы убедить Россию «вести переговоры».

8 июля президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются «эскалацией», которая может помочь завершить конфликт.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон надеется на то, что украинские удары позволят «создать условия для переговоров о прекращении войны».

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) также подчеркнул, что в конфликте на Украине нужно сперва прийти к максимальной эскалации, чтобы в итоге достичь разрядки и возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее в ВСУ назвали «пиар-активностями» разговоры о переходе инициативы к Украине.