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Политика

Стало известно, к каким компромиссам с Россией готова Украина

Замглавы ОП Кислица: Украина готова к компромиссам в рамках конституции
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина на переговорах с Россией готова только к таким компромиссам, которые не противоречат ее конституции. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица.

«Эта история переговоров 2025-26 годов, с которой мы начали — это демонстрация того, что Украина была готова на любые компромиссы <…>, которые не противоречат конституции Украины. Поэтому мы проявили очень большую готовность и к переговорам, и к поиску путей, и различных вариантов», — заявил он.

Кроме того, в интервью Кислица назвал текущее лето «критически важным» для переговоров по Украине.

В мае издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что власти Украины видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действия на линии соприкосновения, без юридического признания занятых Россией территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова на оговоренные в Анкоридже компромиссы по Украине, и если Киев согласится на них, то конфликт завершится быстро.

В июльском интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сказал, что территориальные компромиссы по Украине «в принципе невозможны».

Ранее на Украине спрогнозировали подписание мира к осени 2027 года.

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