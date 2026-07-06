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Политика

Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать»

Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем люди представляют

Урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем принято думать». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, трансляцию вел Белый дом на своем сайте.

«Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — сказал американский лидер.

5 июля президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью донести позицию РФ по ставке Киева и Европы на эскалацию. При этом он отметил, что американский лидер открыт для информации, которую до него доводит глава РФ.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

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