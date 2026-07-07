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Политика

Песков назвал условие для завершения конфликта на Украине в 2026 году

Песков: конфликт на Украине может завершиться, когда Киев проявит добрую волю
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова о шансах на завершение российско-украинского конфликта в текущем году.

«Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва поддерживает контакты с американцами и надеется, что их усилия по выходу на мирный трек развития увенчаются успехом

При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российские войска продолжают освобождать Донбасс. В качестве примера он привел Константиновку, взятие под контроль которой стало важным тактическим и стратегическим шагом. Кроме того, военные продолжают работать над созданием зоны безопасности, добавил Песков.

До этого Буданов в интервью «РБК-Украина», высказываясь о возможности завершения активной фазы конфликта с РФ в 2026 году, заявил, что «шансы есть», указав, что «весной был очень хороший темп переговоров. Кроме того, он считает, что Украина может восстановить отношения с Россией через «десяток лет» с появлением настроенных на это политических сил.

Ранее в Раде оценили возможность переговоров на базе стамбульских соглашений.

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