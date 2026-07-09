Дипломат Сакс: нет ни одного подтверждения, что Россия хочет атаковать НАТО

Заявления о том, что Россия может планировать крупную военную провокацию против стран НАТО неправдоподобны и являются «чепухой». Об этом изданию ERR заявил эксперт по безопасности, дипломат и бывший директор Службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс.

«За этим нет ни единого конкретного подтверждения, что делает любые комментарии крайне затруднительными. <…> Я бы исключил возможность нападения сухопутных войск ради провокации. Писать подобные вещи — это чепуха. <…> На данный момент я не видел ни одного факта, указывающего на то, что Россия готовится к военным действиям в каком-либо другом направлении», — отметил Сакс.

По его словам, для вступления в военный конфликт с НАТО Москве нужно провести крайне серьезную подготовку, так как этот конфликт станет крупнейшим военным противостоянием, «которое можно себе представить». Он также отметил, что сейчас Россия направляет ресурсы для ведения конфликта на Украине.

При этом Сакс отметил, что Россия якобы совершает «информационные атаки» против западных государств, а в странах Прибалтики можно наблюдать «разведывательную и контрразведывательную деятельность».

3 июля газета Telegraph писала, что США предупредили Польшу о якобы существующем намерении России совершить вооруженную провокацию на территории страны в ближайшие месяцы. 6 июля издание Times сообщало, что источники в Европе отрицают существование доказательств наличия у России плана нападения на НАТО.

8 июля генсек НАТО Марк Рютте предупредил Россию, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории.

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», которая нужна западным лидерам для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует». В мае Путин также подчеркнул, что слова европейских политиков о нападении России являются бредом и враньем.

Ранее лидеры НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой.