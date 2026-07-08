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Политика

Лидеры НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой сообществу

Страны НАТО в декларации саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия якобы является долгосрочной угрозой евроатлантическому сообществу. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, опубликованной на сайте альянса.

«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге», — говорится в документе.

7 — 8 июля в столице Турции Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с США.

8 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен признать Россию долгосрочной угрозой для блока, и подчеркнул, что блок будет защищать свою территорию. В Госдуме на это ответили, что РФ продолжит продвигать свои интересы вне зависимости от решений альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине.

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