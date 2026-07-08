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Политика

Генсек НАТО обратился к России

Генсек Рютте предупредил Россию, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в обращении к России заявил, что военный блок намерен защищать каждый дюйм своей территории. Об этом сообщает Clash Report.

«Этот альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию», — заявил Рютте.

Он утверждает, что Североатлантический альянс придерживается исключительно оборонительной политики.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Сикорский нашел «российский след» в скандале Польши и Украины.

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