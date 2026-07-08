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Политика

На Украине перечислили главные проблемы ВСУ

УП: украинские командиры боятся докладывать наверх о реальной обстановке
Reuters

В соединениях ВСУ, которые выполняют задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения, остаются все те же проблемы, которые были и в начале 2026 года. Об этом пишет «Украинская правда».

Издание отмечает, что среди проблем ВСУ — нехватка новых людей и «истощение» старых, «огромный дефицит» наземных роботизированных комплексов (НРК) и очередь на их изготовление у производителей, расширение опасной зоны и 100–200-дневное пребывание солдат на позициях. Также ВСУ сталкиваются с «ограниченным количеством» логистических путей и «отсутствием альтернатив».

«Нахождение на руководящих должностях людей с неадаптивным типом мышления и боязнью докладывать наверх о реальной обстановке. Нельзя не обратить внимание и на увеличение количества забронированных и низкое «качество» новомобилизованных — все это сказывается на армии», — пишет СМИ.

Газета подчеркнула, что со всем этим, и в том числе с вопросами мобилизации и возвращения тех, кто оставил военную часть, «не может справляться» одно Минобороны.

Также СМИ со ссылкой на командиров ВСУ написало, что пока нет речи о перехвате инициативы Украиной на фронте, и подобные заявления политиков являются «пиар-активностями».

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что проблемы ВСУ ведут к утрате Киевом территорий. В качестве ключевой проблемы Путин назвал «катастрофическую нехватку личного состава». Также в июне начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отметил, что ситуация на фронте для украинской армии является «традиционно тяжелой», а главными вызовами для армии стали нехватка людей и систем ПВО.

В мае депутат Верховной рады Анна Скороход подчеркнула, что в ВСУ сложилась критическая ситуация с нехваткой личного состава.

Ранее главком ВСУ призвал не недооценивать Россию.

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