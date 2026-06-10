Глава Генштаба ВСУ объяснил тяжелую ситуацию для Украины на фронте

Ситуация на фронте для ВСУ является «традиционно тяжелой», а главными вызовами для украинской армии являются нехватка людей и систем ПВО. Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

По его словам, ситуация для Украины на фронте «традиционно» тяжелая «по объективным причинам». Так, ВСУ сейчас испытывают серьезную нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал Гнатов.

«Тех средств, которые есть у нас, недостаточно. Есть постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов на сегодняшний день.<…> Что касается других средств, мы также испытываем определенный дефицит дальнобойных боеприпасов, наземных роботизированных систем, беспилотных систем отдельных видов, средств радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Гнатов подчеркнул, что Россия постоянно и «в некоторых случаях кратно» наращивает применение «тех или иных средств» против Украины, что создает для Киева «новые вызовы». Начальник Генштаба также отметил, что по ресурсам Россия «в разы» превосходит Украину «практически по всем направлениям». Кроме того, Гнатов рассказал, что для Украины остается «ключевым вызовом» укомплектование ВСУ личным составом.

«Это и вопрос мотивации, и обеспечения, и потерь, и многие другие аспекты. Все, что можно посчитать – снаряды, бомбы, самолеты, – можно изготовить, купить, взять в кредит или найти другой способ обеспечения. С людьми гораздо сложнее. Это процесс мобилизации, мотивации, готовности населения защищать свою землю. Сегодня мобилизация в Украине происходит сложно», — отметил он.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором рассказал о дефиците ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки. Затем он заявил, что получил результат от письма Трампу.

10 июня спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что Украина может получить ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности, в том числе для систем Patriot.

В мае депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что в ВСУ сложилась критическая ситуация с нехваткой личного состава.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что ключевой проблемой ВСУ остается нехватка личного состава, а по принудительной мобилизации людей «отлавливают, как собак».

Ранее на Украине заявили о неизбежном дефиците ракет для Patriot даже при новых поставках США.