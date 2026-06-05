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Армия

Путин рассказал о проблемах ВСУ и их последствиях

Путин: проблемы ВСУ ведут к территориальным потерям Украины
Михаил Климентьев/РИА Новости

Проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут к утрате Киевом территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ключевой проблемой ВСУ остается «катастрофическая нехватка личного состава».

Глава государства отметил, что принудительная мобилизация на Украине позволяет ежемесячно привлекать в армию около 15-16 тысяч человек, при этом украинских мужчин «отлавливают как собак».

Путин также обратил внимание на проблему дезертирства в украинской армии. По его оценке, ежемесячно около 20 тысяч военнослужащих самовольно оставляют части ВСУ.

«Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов», — сказал Путин.

До этого российский лидер сказал, что для начала переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия. Он напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно освобождают все новые и новые населенные пункты в зоне проведения специальной военной операции.

Также на ПМЭФ Путин заявил, что конфликт на Украине быстро завершится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Он отметил, что российская сторона готова к компромиссам, о которых шла речь на Аляске. По его словам, нужно, чтобы с ними была согласна и украинская сторона.

Ранее Путин заявил, что восстановление Украины потребует сотен миллиардов евро.

 
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