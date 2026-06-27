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Политика

Главком ВСУ призвал не недооценивать Россию

Главком ВСУ Сырский: Россия обладает огромным потенциалом в плане вооружений
Valentyn Ogirenko/Reuters

Россия обладает огромным потенциалом в плане систем вооружений, и Украина не может сопротивляться ей «в одиночку», без поддержки западных союзников. Об этом в интервью Times рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«Нельзя недооценивать противника. Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружения. <…> Учитывая огромный потенциал России, для нас важно не упустить имеющиеся возможности, которыми мы пользуемся благодаря поддержке наших партнеров и союзников», — заявил он.

Издание пишет, что без технологического прорыва, который смог бы нивелировать преимущество беспилотников, трудно представить, чтобы какая-либо из сторон смогла кардинально изменить ситуацию на фронте. Газета отметила, что Украина страдает от серьезной нехватки войск, а Россия имеет преимущество не только в людях, но и, например, в баллистических ракетах и артиллерийских запасах.

Также в интервью Times Сырский заявил, что Украина не ожидает скорого переломного момента в конфликте с Россией и надеется на истощение противника. Также он сказал, что ВСУ планируют пытаться удерживать территории и наносить удары по российской логистике, энергетике и военно-промышленному комплексу с помощью беспилотников.

4 июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия увеличивает количество и качество своих беспилотников. Также в начале месяца первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что российские производители могут ежедневно поставлять более 15 тысяч FPV-дронов.

Ранее польский наемник ВСУ рассказал о преимуществе России в производстве дронов.

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