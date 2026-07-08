В ВСУ назвали «пиар-активностями» разговоры о переходе инициативы к Украине

О перехвате инициативы Украиной на фронте пока нет речи, и подобные заявления украинских официальных лиц являются «пиар-активностями». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на командиров ВСУ.

«Я не знаю, где мы перехватили инициативу, просто на некоторых направлениях прошла волна пиар-активности, но со временем она вернется. На Славянском направлении российское наступление не останавливается с момента падения Северска», — отметил офицер одного из корпусов ВСУ на Донбассе.

Один из собеседников УП, который воюет в Запорожской области, рассказал, что «на Гуляйполе об инициативе и речи нет», особенно после того, как российская армия подтянула «свежие силы».

Офицер из 19-го корпуса ВСУ, который находится на Константиновском направлении, подчеркнул, что от ударов Украины по России на фронте нет «никакого эффекта», а разведчик одной из бригад ДШВ с Александровского направления отметил, что десантники могут «ощутить на себе» только российские «Молнии» и FVP-дроны.

Издание написало, что «заявления или, скорее, интерпретации заявлений» украинских военных и политиков о перехвате инициативы на нескольких участках фронта «преждевременны и преувеличены».

«О нынешней ситуации я бы сказал, что мы пытаемся остановить деградацию, ухудшение ситуации на фронте, которое мы наблюдали с осени 2023 года, когда враг перехватил инициативу. Я бы пока не использовал термин «перехват инициативы»», — рассказал старший аналитик «Вернись живым» Николай Белесков.

По его словам, сейчас у Украины «более скромные задачи», а именно «стабилизация» линии фронта и остановка продвижения России «с целью укрепления» переговорных позиций Украины. Также газета сообщила, что количество российских штурмов только увеличилось, а украинские военные не инициировали штурмы самостоятельно.

7 июля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия сохраняет «значительный наступательный потенциал» в конфликте на Украине, и подчеркнул, что говорить о «качественном переломе» на поле боя еще рано.

1 июля глава Минобороны Украины Михаил Федоров сказал, что Украина видит «окно возможностей» для усиления давления на Россию и работает над его расширением.

4 июля президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что ВС РФ возьмут все укрепленные районы ВСУ на Донбассе. Также Путин указал американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников по поводу ситуации на фронте.

Ранее в НАТО увидели открытое окно возможностей для Украины в конфликте с Россией.