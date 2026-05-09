В Раде заявили о критической нехватке личного состава в ВСУ

Депутат Рады Скороход: в ВСУ критически не хватает личного состава
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация с нехваткой личного состава. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает ТАСС.

Так, в ходе интервью украинской журналистке Лане Шевчук парламентарий прокомментировала недавнюю инициативу украинского лидера Владимира Зеленского провести реформу армии, включающую повышение заработной платы военным и частичную демобилизацию.

«Мы не знаем, чем он аргументирует демобилизацию. На сегодняшний день, вернувшись с фронта, я могу констатировать, пообщавшись с ребятами, тот факт, что нехватка людей год назад и нехватка людей сейчас — сейчас намного критичнее ситуация и людей еще меньше, чем было», — подчеркнула Скороход.

5 мая украинский адвокат Сергей Старенький заявил, что депутаты Верховной рады предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.

По словам юриста, на Украине сильно не хватает человеческих ресурсов. Он также рассказал, что парламентарии также предлагают запретить выезд за границу до 22 лет. Фамилии депутатов или партии, которые предложили поправки в существующие законы или участвуют в обсуждении, Старенький не уточнил.

Ранее в Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации.

 
