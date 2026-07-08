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Политика

Зеленский назвал «хорошей» встречу с Трампом

Зеленский: мы с Трампом говорили о дипломатии
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом «хорошей» и отметил, что они поговорили в том числе «о дипломатии». Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней. Обсудили с президентом Трампом некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир. Рассчитываю, что наши команды оперативно проработают все, что было обсуждено сегодня. Мы также говорили о дипломатии: стараемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло», — отметил Зеленский.

На встрече с Зеленским Трамп заявил, что США передадут Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot. Также американский лидер сказал, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут помочь завершить конфликт.

Зеленского и президента России Владимира Путина Трамп назвал «сложными личностями», однако отметил, что они могут встретиться в скором времени.

Кроме того, Трамп на встрече допустил, что США могут обеспечить «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности для Киева.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский чаще говорит о деньгах, чем об окончании конфликта.

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