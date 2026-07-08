Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп назвал «сложными» личностями президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил на встрече с Зеленским, сообщает Clash Report.

«Что ж, мы уладили множество войн. И эта, как я думал, будет самой легкой. Но Путин — сложная личность, и этот парень [Зеленский] — сложная личность. Это не самое простое, не самая легкая вещь. Это требует больших обязательств», — отметил он.

7 июля Трамп выразил надежду на то, что «скоро» стороны смогут «уладить» конфликт на Украине. Также он подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят пойти на мирную сделку.

6 июля Трамп отметил, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем принято думать» и подчеркнул, что Путин и Зеленский хотят окончания боевых действий.

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