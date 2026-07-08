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Политика

Трамп заявил, что Зеленский чаще говорит о деньгах, чем об окончании конфликта

Трамп: Зеленский чаще говорит о деньгах на Украину, чем о завершении конфликта
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в контактах с США чаще поднимает тему восстановления страны и связанных с этим денежных средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению страны… Он говорит об этом больше, чем о конфликте», — сказал Трамп.

По его мнению, украинский президент считает это «более захватывающим, чем конфликт».

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что для восстановления экономики Украины понадобятся сотни миллиардов евро.

До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украине нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан.

Ранее жителям Киева посоветовали уехать из города.

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