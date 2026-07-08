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Политика

Трамп высказался по поводу встречи Путина и Зеленского

Трамп: Путин и Зеленский могут скоро встретиться
РИА Новости/Reuters

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в скором времени. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером на саммите НАТО в Анкаре, трансляцию которой ведет Reuters.

Он подчеркнул, что подобная встреча вряд ли произойдет в Москве.

Трамп также заявил, что в урегулировании конфликта за последние несколько недель достигнут «большой прогресс». Он считает, что Путин и Зеленский — сложные переговорщики, однако они настроены на завершение боевых действий.

Политик допустил, что разрешение конфликта не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву, но Вашингтон будет работать над ними.

Он добавил, что сегодня намерен провести телефонный разговор с российским президентом.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о визите Уиткоффа и Кушнера.

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