Трамп допустил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут обеспечить «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. Его заявление прозвучало в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляция которорой ведется на YouTube-канале агентства Reuters.

По словам американского лидера, Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта. Он считает, что обе стороны хотят мира.

При этом глава Белого дома допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

8 июля газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев в преддверии саммита НАТО в Анкаре отверг мирный план американского лидера, состоящий из 28 пунктов, и потребовал для себя лучших условий.

Речь о документе, который в ноябре опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В мирном плане говорится, что если Украина примет документ, то суверенитет страны будет защищен. Она получит гарантии безопасности от США, но с условиями, что пропишет в конституции отказ от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории. Среди ключевых требований также ограничение численности ВСУ и то, что Украина остается безъядерным государством. Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. Херсон и Запорожье — «замороженными» на линии соприкосновения. Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Ранее Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».