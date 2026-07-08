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Политика

В НАТО рассказали, что должен показать России саммит в Анкаре

Глава МО Швеции Юнсон: поддержка Украины — один из приоритетов НАТО
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Проходивший 7-8 июля саммит НАТО в Анкаре показал «неизменную приверженность» альянса дальнейшей поддержке Украины. Об этом изданию «Телеграф» заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По его словам, альянс должен сделать «все возможное», чтобы Украина действовала «максимально эффективно» и усилила давление на Россию. Юнсон отметил, что страны НАТО при этом должны ужесточить санкции против Москвы.

«Итак, поддержка Украины — один из наших приоритетов. Другой [приоритет] — обеспечить выполнение всеми союзниками обязательств по инвестициям в оборону, чтобы Европа могла взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, конечно, необходимо наращивать производство оборонной продукции», — заявил он.

8 июля генсек НАТО Марк Рютте обратился к России и сказал, что альянс будет оборонять «каждый дюйм» своей территории. Также Рютте отметил, что союзники по НАТО на саммите в Анкаре, который проходил 7-8 июля, признают Россию «долгосрочной угрозой». Затем в итоговой декларации саммита НАТО Россия была признана «долгосрочной угрозой» для «евроатлантической безопасности и стабильности».

На саммите лидеры стран НАТО договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году и как минимум столько же в 2027 году.

6 июля газета Politico писала, что граничащие с Россией страны НАТО усиленно готовятся к конфликту с Москвой.

Ранее в Госдуме оценили планы НАТО признать Россию долгосрочной угрозой.

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