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Политика

В Госдуме оценили планы НАТО признать Россию долгосрочной угрозой

Депутат Колесник: Россия будет продвигать свои интересы вне зависимости от НАТО
Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия продолжит реализовывать собственные задачи и продвигать интересы, не оглядываясь на резолюции и вердикты НАТО. Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил News.ru, комментируя планы Североатлантического альянса признать Россию долгосрочной угрозой.

По его словам, генсек НАТО Марк Рютте говорил о том, что альянс будет защищать свою территорию, в том числе ЕС. Однако никто «не нападает и даже не собирается», отметил депутат. Он задался вопросов, «кого они там собрались защищать». Колесник призвал «от себя свой Евросоюз» защитить.

«Пускай страны Альянса у себя что угодно делают, как угодно себя называют, и что хотят о России пишут. А мы будем решать свои вопросы и продвигать свои интересы, вне зависимости от любых решений НАТО», — заявил Колесник.

До этого Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита военного блока в Анкаре Россия вновь будет упомянута как «долгосрочная угроза». Также в обращении к России он сообщил, что военный блок намерен защищать каждый дюйм своей территории.

Ранее в НАТО поделились ожиданиями от конфликта на Украине на ближайшие полгода.

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