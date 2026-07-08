Саммит НАТО окрестит Россию «долгосрочной угрозой»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита военного блока в Анкаре Россия вновь будет упомянута как «долгосрочная угроза». Его слова с пресс-конференции приводит ТАСС.

«Я ожидаю, что сегодня все союзники вновь совместно признают, что Россия – это долгосрочная угроза для территории НАТО», – заявил Рютте.

Генсек призвал дождаться публикации декларации, но выразил надежду, «что долгосрочная угроза со стороны России будет упомянута».

Алина Джусь/«Газета.Ru»

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее в НАТО поделились ожиданиями от конфликта на Украине на ближайшие полгода.