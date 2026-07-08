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Политика

На саммите НАТО договорилось предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд

Страны НАТО пообещали выделить Украине вооружение и военную помощь на €70 млрд
Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидеры НАТО договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году и как минимум столько же в 2027 году. Об этом стало известно по итогам саммита, передает РИА Новости.

«На 2026 год союзники обещают выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году», — поясняется в документе.

В итоговой декларации встречи в Анкаре также указано, что Россия «представляет долгосрочную угрозу» евроатлантическому сообществу.

7 — 8 июля в столице Турции Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с США.

8 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен признать Россию долгосрочной угрозой для блока, и подчеркнул, что блок будет защищать свою территорию. В Госдуме на это ответили, что РФ продолжит продвигать свои интересы вне зависимости от решений альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский встретился с представителями США на саммите НАТО.

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