Трамп высказался о возможности Зеленского построить «великую страну»

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет построить «великую страну». Об этом он сказал на встрече с Зеленским, сообщаетClash Report.

«Я думаю, он построит великую страну. Я думаю, он собирается ее построить. Сейчас у нас имеется определенный интерес в этой стране, потому что у нас там есть немного земли. Но у нас есть полезные ископаемые. Это одна из самых богатых, самых лучших земель в мире по запасам редкоземельных металлов», — заявил Трамп.

На встрече с Зеленским Трамп также пообещал передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot и сказал, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России помогут «положить конец» конфликту на Украине.

Кроме того, Трамп назвал Зеленского и президента России Владимира Путина «сложными личностями» и сообщил о намерении 8 июля позвонить российскому лидеру.

Ранее Трамп высказался по поводу встречи Путина и Зеленского.