Нардеп Чернев: задержка помощи Украине может привести к войне России и НАТО

Любая задержка финансовой помощи или поставок ракет для систем ПВО Patriot Украине якобы «увеличивает риск» войны России с НАТО. Об этом газете New York Times (NYT) заявил руководитель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев.

«Любая задержка в оказании финансовой помощи и в поставке ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot значительно увеличивает риск прямой войны между Россией и НАТО. Если Россия в ближайшем будущем не будет существенно ослаблена на поле боя, она может начать нападение на Польшу или страны Балтии», — сказал он.

По его словам Россия сейчас якобы «не готова» к миру, и путь к прекращению конфликта лежит через усиление поддержки Украины.

До этого генсек НАТО Марк Рютте обратился к России и заявил, что военный блок намерен защищать «каждый дюйм» своей территории. Также он отметил, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия вновь будет упомянута как «долгосрочная угроза».

6 июля газета Times писала, что источники в Европе отрицают существование плана нападения России на НАТО. А 3 июля издание Telegraph сообщило, что США предупредили Польшу о якобы готовящейся Москвой «вооруженной провокации» в отношении страны в ближайшие месяцы.

4 июня президент России Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможном нападении России на НАТО.

Ранее в России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине.