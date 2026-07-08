Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине напугали НАТО войной с Россией из-за задержки помощи Киеву

Нардеп Чернев: задержка помощи Украине может привести к войне России и НАТО
Valentyn Ogirenko/Reuters

Любая задержка финансовой помощи или поставок ракет для систем ПВО Patriot Украине якобы «увеличивает риск» войны России с НАТО. Об этом газете New York Times (NYT) заявил руководитель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев.

«Любая задержка в оказании финансовой помощи и в поставке ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot значительно увеличивает риск прямой войны между Россией и НАТО. Если Россия в ближайшем будущем не будет существенно ослаблена на поле боя, она может начать нападение на Польшу или страны Балтии», — сказал он.

По его словам Россия сейчас якобы «не готова» к миру, и путь к прекращению конфликта лежит через усиление поддержки Украины.

До этого генсек НАТО Марк Рютте обратился к России и заявил, что военный блок намерен защищать «каждый дюйм» своей территории. Также он отметил, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия вновь будет упомянута как «долгосрочная угроза».

6 июля газета Times писала, что источники в Европе отрицают существование плана нападения России на НАТО. А 3 июля издание Telegraph сообщило, что США предупредили Польшу о якобы готовящейся Москвой «вооруженной провокации» в отношении страны в ближайшие месяцы.

4 июня президент России Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможном нападении России на НАТО.

Ранее в России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!