В России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине

Военэксперт Литовкин: в НАТО лгут о позиционном противостоянии на Украине

Представители НАТО лгут о позиционном противостоянии в зоне СВО, фронт двигается, а ВС России постепенно освобождают главные города ДНР. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Они врут, что фронт никуда не двигается. Мы Константиновку освободили, освобождаем Алексеевку, потом будем Дружковку освобождать, потом Славянск и Краматорск. Дадим полностью Донецкую народную республику. Это простые примеры, как двигается фронт. Я уже не говорю про зоны безопасности, которые мы создаем в Харьковской и Сумской областях. Они [страны НАТО] просто не хотят этого признавать», — отметил аналитик.

При этом, добавил Литовкин, армия России в зоне СВО «действует хирургическими методами» в целях сохранения личного состава войск и гражданского населения украинских населенных пунктов, что определяет отсутствие наступления широким фронтом.

До этого неназванный высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса заявил, что наиболее вероятным сценарием в конфликте России и Украины является позиционное противостояние.

По словам чиновника НАТО, военный блок продолжит поддерживать усилия по переговорам и достижению справедливого мира. При этом он утверждает, что первоначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от саммита НАТО.