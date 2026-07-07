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Политика

На Украине спрогнозировали подписание мира к осени 2027 года

Майор ВСУ Федоренко: грядущая зима будет для Украины гораздо сложнее прошлой
Thomas Peter/Reuters

Подписания мирного договора между Россией и Украиной можно ждать лишь к осени 2027 года, и поэтому Украину ждет крайне тяжелая зима. Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», майор ВСУ Юрий Федоренко.

«Эта зима будет гораздо сложнее, чем в прошлом году. Поэтому нужно очень тщательно готовиться к этой тяжелой зиме. Но когда мы переживем ее, <…> тогда мы сможем приблизиться к тому же рубежу — подписание мирного договора. И я считаю, что, если совпадут все звезды, мы будем держать темп и наращивать удары, это возможно только во второй половине 2027 года. То есть речь идет не об осени 2026 года, а об осени 2027 года», — сказал он.

Также в интервью Федоренко отметил, что война между Россией и Украиной будет «продолжаться всегда», пока две страны существуют, и поэтому украинскую армию нужно готовить «по израильскому сценарию».

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что в конфликте на Украине нужно прийти к максимальной эскалации, чтобы в итоге достичь разрядки и возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом.

7 июля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что «скоро» стороны смогут «уладить» конфликт на Украине. 6 июля Трамп отметил, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем принято думать».

Кроме того, 7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может «пойти по мирной траектории», если Киев проявит «добрую волю» и покажет готовность принять необходимые решения.

Ранее в МИД России назвали условие для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

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