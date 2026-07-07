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Политика

На Украине призвали готовить народ к войне «по израильскому сценарию»

Майор ВСУ Федоренко: война России и Украины будет продолжаться всегда
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

После завершения горячей фазы конфликта на Украине Киеву нужно будет переходить к подготовке украинской армии по «израильскому сценарию». Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», майор ВСУ Юрий Федоренко.

По его словам, «горизонт планирования» украинского народа должен быть «реалистичным», и нужно понять, что «война будет продолжаться всегда, пока будут существовать» Россия и Украина. Федоренко отметил, что когда завершится активная фаза конфликта, начнется «пассивная фаза войны», которая будет включать в себя влияние на Киев через «дешевое сырье, энергоресурсы, коррупцию и аффилированных политиков».

«Мы должны найти в себе смелость и храбрость для того, чтобы удержаться от тех соблазнов, которые возникнут. Выявить тех, кто готов сотрудничать с Россией и заблокировать их. И одновременно переходить к подготовке украинского войска по израильскому сценарию. То есть, мы должны подготовить весь украинский народ. И противник, оценивая и понимая, что от старого до малого каждый умеет воевать, как это происходит в Израиле, тысячу раз подумает, нужно ли нападать прямой войной», — отметил он.

По словам Федоренко, «подготовка» включает в себя систему образования и «практику государственной идентичности», когда «каждый осознает свою историю» и «главные опасности». Майор считает, что в такую «подготовку» входит и «воспитание нации по единому образцу» и «стремление к единой национальной идее».

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может восстановить отношения с Россией через «десяток лет» с появлением настроенных на этот шаг политических сил. В июне Буданов также отметил, что сейчас рано говорить об отношениях двух стран после завершения конфликта, но Киеву нужно готовиться к соседству с Москвой.

В конце июня бывший президент Украины Леонид Кучма сказал, что после завершения боевых действий страна всегда должна привыкнуть «жить наготове» и превращаться в «дикого дикобраза».

Ранее Песков назвал условие для завершения конфликта на Украине в 2026 году.

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