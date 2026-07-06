Трамп пришел в ужас из-за «войны дронов» на Украине

Конфликт на Украине показал, что дроны стали машинами для уничтожения людей, и наблюдать за их использованием «действительно ужасно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, сообщает Clash Report.

«Кто бы мог подумать, что дроны станут таким фактором? Это машины для уничтожения. Ты прячешься за деревом, а он прилетает и достаёт тебя. И я видел сцены, которые я не хочу видеть. Я не хочу, чтобы вы видели это на этом поле боя. Вы знаете, вы слышите о Гражданской войне. Вы слышите обо всех этих разных ужасных войнах. Но это действительно ужасно», — отметил Трамп, говоря о конфликте на Украине.

6 июля президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, планируется обсудить завершение конфликта на Украине. Также Трамп подчеркнул, что окончание конфликта на Украине «ближе, чем принято думать». Он отметил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят положить конец боевым действиям.

4 июля президент России Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Тогда же Зеленский сообщил в Telegram-канале, что «очень хорошо» поговорил с Трампом.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.